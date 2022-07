Laut statistischem Bundesamt sind die Erzeugerpreise bei Produkten des Holzeinschlags deutlich gestiegen. Im Mai stieg der Index um über 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Grundlage sind Daten aus den Staatsforsten.

Händler berichten, dass die Preise weiter steigen könnten, wenn das neue Holz für die nächste Saison kommt, denn die Förster hätten schon angekündigt, dass Brennholz im Einkauf teurer werden wird. Dann müsse auch er die Preise weiter anziehen, prognostiziert der sächsische Kamin- und Brennholzhändler Christian Laub: "Wir haben unsere Preise um 20 Euro pro Schüttraummeter angehoben. Das sind circa 20 Prozent. Ich habe aber auch schon gehört, dass Händler in Berlin oder Hamburg bis auf 190 Euro pro Schüttraummeter hoch gegangen sind – also fast das Doppelte.“

Holzpreis regional verschieden

Die Preise beim Brennholz variieren regional, bestätigt Klaus Egly, Vorsitzender des Bundesverbands Brennholzhandel und Brennholzproduktion e.V. (BuVBB). Denn Holz werde in der Region produziert, verarbeitet und gekauft. Das ist ein großes Plus in der Umweltbilanz von Holz. In Thüringen werden zum Beispiel über 70 Prozent des eingeschlagenen Holzes im Umkreis von 100 Kilometern verarbeitet, heißt es beim Landesbetriebt Thüringenforst. Das spare lange CO2-intensive Transportwege.

Im Speckgürtel großer Städte sei Holz teurer als im ländlichen Raum. Das bestätigen auch Forstämter auf Nachfrage. Laut Thüringenforst sind zum Beispiel die Preise rund um die Landeshauptstadt Erfurt wegen der starken Nachfrage hoch. Der Brennholzkauf im dortigen Umland könne spürbar günstiger sein.

Vorsicht vor betrügerischen Online-Shops!

Der Verband BuVBB warnt davor, Holz aus dubiosen Quellen oder zu Dumpingpreisen zu kaufen. Die hohe Nachfrage hätte Betrüger auf den Plan gerufen. Sie kopierten dreist Websites etablierter Händler und lockten mit vermeintlichen Schnäppchen. Verbandschef Klaus Egly rät, nur bei seriösen Händlern zu bestellen. Der Verband führt online eine Liste geprüfter Mitgliedsbetriebe. Diese böten eine Gewähr für korrekte Abwicklung.

Liste der Mitgliedsbetriebe des des Bundesverbands Brennholzhandel und Brennholzproduktion e.V. (BuVBB): hier

Buchenholz ist wegen seines hohen Heizwertes besonders gegehrt, aber auch vergleichsweise teuer und knapp. Bildrechte: IMAGO / imagebroker

Forstämter als günstige Alternative

Auch die Forstämter berichten über eine zunehmende Nachfrage und höhere Preise. So heißt es beim Landesbetrieb Thüringenforst, die Nachfrage nach Brennholz sei im letzten Jahr sprunghaft angestiegen und reiße nicht ab. Durch den deutlich spürbaren Boom seien auch die Preise im Vergleich zum Vorjahr bereits angestiegen und werden in Richtung Herbst/Winter saisonbedingt noch weiter klettern.

Ähnlich ist die Lage in Sachsen. Laut Sachsenforst kostet ein Raummeter Laubholz derzeit etwa 35 Euro, ein Raummeter Nadelholz ungefähr 25 Euro.

Beim Landesbetrieb Thüringenforst kostet der Raummeter Brennholz derzeit 25 Euro für Laubholz und 15 Euro für Nadelholz als Selbstwerbesortiment.

Raummeter bezeichnet einen Kubikmeter Holz einschließlich der durch das Stapeln enthaltenen Leerräume.

Tipps für den Kauf von Brenn- und Kaminholz direkt beim Forstamt

Wer selbst Holz selbst werben, also sägen, möchte, sollte sich direkt an die Forstreviere in der Nähe wenden. Das raten die Landesbetriebe in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Dies sei die günstigste Variante, um Brennholz zu kaufen.

Dabei liegen Stämme und Äste noch im Wald und müssen vom Käufer selbst klein geschnitten werden. Voraussetzung dafür ist eine entsprechende technische Ausstattung, z.B. PKW-Anhänger und gegebenenfalls ein Allrad-PKW. Zudem muss passende Schutzkleidung getragen werden und Kenntnisse im Umgang mit einer Motorkettensäge müssen nachgewiesen werden. Einen gültigen Motorkettensägeschein (MKS-Schein) erhält man durch die Teilnahme an einem Kurs. Diesen bieten viele Forstämter in Mitteldeutschland an.

Motorkettensägenschein machen? Hier geht es:

Wer selbst im Wald vergleichsweise günstig Holz werben, also sägen, will, braucht die nötige Schutzausrüstung. Bildrechte: IMAGO / Fotostand

Wer nicht selbst die Kettensäge anwerfen möchte, kann sich das Holz auch fertig gerückt an gut befahrbaren Waldwegen bereitstellen lassen.

Für welche der beiden Varianten man sich auch entscheidet, die sogenannte “Brennholzselbstwerbung“ oder "Brennholz frei Waldstraße“, in jedem Fall sollte man nicht allein im Wald Holz schlagen, sondern sich vorher im Revier melden. “Denn die Kolleginnen und Kollegen in den Forstbezirken können direkt Auskunft geben, ob, wie viel und wo im sächsischen Staatswald in ihrem Zuständigkeitsbereich Brennholz erworben werden kann. Ebenso legen die Forstbezirke auch die Brennholzpreise, in Abhängigkeit von der aktuellen lokalen Situation, eigenständig fest“, so der Rat des Landesbetriebes Sachsenforst.

Links zu Ansprechpartnern in Revieren hier:

Fichtenholz ist wegen der höheren Anfälligkeit für Borkenkäfer derzeit leichter zu bekommen als andere Holzsorten. Bildrechte: Colourbox.de

Abschließend raten die Landesbetriebe, dass Kunden aktuell nicht nur eine Baumart als Brennholz in Betracht ziehen sollten. "Derzeit ist die Fichte als Borkenkäferholz günstig als Brennholz zu kaufen“, heißt es bei Thüringenforst. “Gemischte Brennholzsortimente (Laub/Nadelholz) sind für den kostenbewussten Kunden ein finanzieller Kompromiss. Mengenseitig ist jedoch eindeutig die Fichte besser verfügbar und daher eher in Betracht zu ziehen."