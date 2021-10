Gerade was das Thema Heizen und Strom angeht, werden die Preissteigerungen sich aber erst in einigen Monaten bemerkbar machen, teilen mehrere Sozialverbände wie AWO, Diakonie und Caritas auf Nachfrage von MDR AKTUELL mit. Nämlich dann, wenn die Rechnungen im Briefkasten landen, sagt auch Ralph Beckert, der Landesgeschäftsführer des Sozialverbands VdK in Sachsen: "Also im Moment können wir feststellen, dass in den Beratungsnachfragen zunehmend Unsicherheit herrscht, wie sich das auswirkt, die hohen Kosten. Die Heiz- und Stromkosten schlagen ja in der Regel erst etwas verspätet mit den Nebenkostenabrechnungen zu Buche."