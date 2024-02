Bundesweit werden nach Angaben des Energiewirtschaftsverbands BDEW derzeit 14 Prozent aller Wohnungen mit Fernwärme beheizt. Wobei Fernwärme im Osten besonders verbreitet ist. Der Anteil beträgt 24 Prozent in Thüringen, 27 Prozent in Sachsen-Anhalt und 28 Prozent in Sachsen.

Und es sollen mehr werden. Nach Plänen der Bundesregierung sollen 100.000 Gebäude jährlich neu an Wärmenetze und die klimafreundlichere Fernwärme angeschlossen werden. Die Netze sollen per Gesetz bis 2030 durch 30 Prozent und bis 2040 durch 80 Prozent mit Wärme aus Erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme betrieben werden. Durch die Umstellung kommt das auch direkt in den Haushalten an, ohne dass diese etwas umstellen müssten. Der Ausbau wird allerdings viel Geld kosten. Das werden auch die Mieter zu spüren bekommen.