120 Anbieter im Vergleich Fernwärme: Preisunterschiede von bis zu 1.000 Prozent

20. März 2024, 05:00 Uhr

120 Fernwärmeversorger im Preisvergleich, das bietet nun eine Datensammlung von Werner Siepe. Darin belegt der Volkswirt auch Preisunterschiede in den vergangenen Jahren von bis zu 1.000 Prozent. Der Grund liegt in verschiedenen Faktoren in komplizierten Preisformeln, die die Anbieter zur Berechnung heranziehen.