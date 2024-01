Verbraucherzentrale Heizkostenabrechnung 2023 noch komplizierter

Wer Durchblick benötige, könne sich an die Beratung der Verbraucherzentrale wenden, sagt Bücklein: "Und dadurch gibt es natürlich die Möglichkeit, sich nochmal rückzuversichern: Hat mein Anbieter hier alles korrekt gemacht und wenn das nicht der Fall ist, dann helfen wir da natürlich auch gegebenenfalls weiter, damit man sich an den Anbieter wenden kann."

Vorsicht sei auf jeden Fall geboten, meint der Verbraucherschützer. Seit der Energiekrise seien immer wieder unseriöse Unternehmen aufgefallen: "Die ploppen natürlich in so einer Marktsituation noch mal etwas deutlicher auf. Also das heißt, es erfolgen zum Beispiel Preiserhöhungen, die vorher nie richtig angekündigt worden sind. Dort wird also einfach tatsächlich auch auf dem formellen Weg nicht unbedingt sauber gearbeitet."