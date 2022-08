Das spiegelt sich auch in den Zahlen vom BDEW wieder: Öl-Heizungen waren demnach 2019 knapp 21 Jahre alt – fünf Jahre älter als Erdgas-Heizungen. Sina Welsch vom sächsischen Mineralölverband geht davon aus, dass dennoch vor allem in dünner besiedelten Gegenden auch in Zukunft mit Öl geheizt wird: "Im ländlichen Bereich ist es ja auch so – wenn in einem kleinen Dorf nur drei, vier Häuser stehen, da kommt kein Gasverbraucher und legt dort eine Gasleitung hin. Die haben als Alternative vielmals nur die Ölheizung und preislich ist sie ja trotzdem gerade jetzt attraktiver als Gas und Strom."