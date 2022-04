Bundesweit verzeichnen die Heizungsbauer zurzeit eine Rekordauslastung. Das zeigt die aktuelle Konjunkturumfrage des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), die MDR AKTUELL exklusiv vorliegt. Im Schnitt sind die Firmen der Branche für die nächsten knapp 18 Wochen ausgelastet. So stark wie noch nie. Der Verband teilt schriftlich mit: "Danach hat sich über Jahresfrist die Auftragsreichweite im deutschen Sanitär Heizung Klima Handwerk von 14,5 Wochen im Frühjahr 2021 auf 17,9 Wochen im Frühjahr 2022 um 23,4 Prozent erhöht. Die Ursachen liegen natürlich in den Bereichen Ukraine-Krieg, Energiepreisentwicklung oder Inflation."

Schon in den vergangenen beiden Corona-Jahren zeigte sich diese Entwicklung. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz der deutschen Heizungsbauer nach Verbandsangaben um 5,4 Prozent. Doch seit Russland in die Ukraine einmarschiert ist, gehe die Nachfrage durch die Decke, berichten viele Heizungsbauer. Heizungen mit fossilen Brennstoffen will niemand mehr, gefragt seien vor allem Wärmepumpen. Diese nutzen Energie aus der Umwelt und wandeln sie in Wärme um.