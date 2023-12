"Leider erreichen uns Signale, dass die Länder die offenen Fragen zum Bundeshaushalt zum Anlass nehmen könnten", damit noch zu warten, sagte Dedy. Auch werde nur Wärmeplanung keine Wende bringen. Es komme auf die Umsetzung an und auf "Klarheit über die geplanten Fördermittel".

Erst wenn eine Kommune einen Wärmeplan hat, müssen Hauseigentümer beim Einbau einer neuen Heizung darauf achten, dass diese mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben wird. Der Fernwärme-Beitrag zur Energiewende bleibt so vorerst fraglich, denn Förderungen für Investitionen in dem Bereich sind von Seiten des Bundes nicht in Sicht. Auch wird "Vorfreude" auf Fernwärme durch steigende Preise nicht eben gefördert.