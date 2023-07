Die Bürgerbewegung Finanzwende sieht die Schufa-Pläne kritisch. Vorstand Gerhard Schick warnte, mit Einblick in Kontodaten würde die Schufa noch mächtiger werden. Die Bewegung Finanzwende und die Kampagnenorganisation Campact fordern von der Schufa in einem Aufruf, "jeglichen Plänen zu Kontoinformationen eine klare Absage zu erteilen – ob per Bonify oder bei zukünftigen Projekten". Dazu sollen 300.000 Unterstützerunterschriften an die Schufa übergeben werden.