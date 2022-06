Hörer machen Programm Warum kommt der Biodiesel nicht zurück?

Ein Forschungsprojekt, für das Bundeswirtschafts- und Verkehrsministerium übrigens tief in die Tasche greifen. Wobei es sicher interessant wäre zu erfahren, was wohl Bundesumweltschutzministerin und Deutsche Umwelthilfe davon halten.

Biomethan, das war es auch, worauf die Verbio Bioenergie AG in Zörbig setzt. Allerdings, so Geschäftsführer Claus Sauter: "Weil es hier so unzuverlässig ist in Deutschland, haben wir uns auf andere Märkte konzentriert. Wir haben 200 Millionen Dollar investiert in USA. Dazu haben wir große Pläne in Asien, denn dort sind die Märkte attraktiver und vor allem zuverlässiger."