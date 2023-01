Wer ab und zu einen Blick auf die tagesaktuellen Börsenpreise für Erdgas wirft, dem fällt eines auf: Nach einer deutlichen Spitze im Spätsommer 2022 fällt die Kurve nach unten. Am 10. Januar kostete eine Megawattstunde im Großhandel etwa 67 Euro. Weniger als vor Ausbruch des Krieges.

Die durchschnittlichen Gaspreise für die Endverbraucher folgen dieser Kurve in etwa, aber verzögert und deutlich schwächer. Warum? Kerstin Andreae ist Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft und sagt:

"Wenn im Großhandel die Energie teuer ist, dann setzt sich das in den Endkundenpreisen mittelfristig durch. Wenn am Großhandelsmarkt die Energie günstiger ist, setzt sich das auch mittelfristig durch. Das hängt aber davon ab, wie der Trend ist – also wie langfristig sinken und wie langfristig steigen die Preise."