Die AFP ist sehr stark, was die Afrika-Berichterstattung betrifft, ist sehr stark, was den Nahen Osten betrifft, ist natürlich stark, was Frankreich betrifft. Reuters ist sehr stark, was den ganzen anglo-amerikanischen Raum, vor allem Großbritannien, betrifft – und in der Wirtschaftsberichterstattung.

Mike Heerdegen MDR AKTUELL-Nachrichtenchef