Große Koalition erhöht Kurzarbeitergeld Am Mittwochabend haben sich Union und SPD auf eine Erhöhung des Kurzarbeitergeld während der Corona-Krise geeinigt. Das teilten die Spitzen der großen Koalition nach fast achtstündigen Beratungen mit Bundeskanzlerin Merkel in Berlin mit. Kurzarbeitergeld wird demnach ab dem 4. Bezugsmonat auf 70 Prozent aufgestockt. Ab dem 7. Monat würden 80 Prozent des Nettolohns gezahlt. Für Haushalte mit Kindern sind 77 bzw. 87 Prozent vorgesehen. Die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie soll zudem vorübergehend von 19 Prozent auf sieben Prozent gesenkt werden. Bedürftige Schüler sollen für die Anschaffung eines Computers für den Unterricht Zuhause einen Zuschuss von 150 Euro erhalten. Dafür stellt der Bund insgesamt 500 Millionen Euro bereit.