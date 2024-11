Gebäudesektor Wohnungsverbände fordern lockerere Vorgaben zur Energieffizienz

Axel Gedaschko will den "Effizienzpfad" verlassen. Der sei zu teuer und nicht so erfolgreich wie erhofft, sagt der Präsident des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen. "Und deshalb müssen wir den sogenannten Klimapfad beschreiten. Das bedeutet, dass wir andere Dinge machen, die auch mehr auf CO2 einzahlen, dabei auch günstiger sind und unterm Strich uns schneller zu den Klimazielen führen, ohne, dass die Mieter überfordert werden."

Bildrechte: IMAGO/Funke Foto Services

Es sei unbezahlbar, alle Gebäude auf den vom Bund vorgegebenen Energiestandard zu bringen, sagt Gedaschko. Die Kosten seien bei gleichbleibender Sanierungsquote in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen, sagt Gedaschko. Er fordert weniger strenge Energieeffizienzvorgaben beim Sanieren: "Vielfach ist es eigentlich auch so, dass viele Häuser schon in der Lage sind, nur mit geringen Verbesserungen diesen geringeren Effizienzstandard zu erreichen."



Und der reiche oft schon, um eine Wärmepumpe sinnvoll zu betreiben. Auch auf Solar will er setzen und auf "digitale Nutzerunterstützung". Systeme, die zum Beispiel erkennen, wenn das Fenster aufgemacht wird und dann die Heizung automatisch runterregeln.