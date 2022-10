Bis zu 4.000 Tonnen Kohlebriketts laufen am Tag in der Fabrik in Schwarze Pumpe vom Band. Im Vergleich zum Vorjahr konnte das Werk des Energieunternehmens LEAG damit seine Produktion um 40 Prozent steigern. Das Interesse an den Briketts sei enorm gestiegen, sagt Thoralf Schirmer, Sprecher des Unternehmens: "Die Kollegen haben den Sommer durchgearbeitet. Das ist völlig ungewöhnlich. Normalerweise ist im Sommer eine ruhigere Phase, wo man die Lager wieder auffüllen kann. Das ist im Augenblick überhaupt nicht möglich. Die Lager sind so gut wie ständig leer. Alles, was produziert wird und ins Lager kommt, wird gleich so wieder abgeholt und an die Kunden gebracht."