Wo das Geld, das für Benzin und Diesel über den Tresen wandert, am Ende ankommt, erklärt der Sprecher vom Deutschen Tankstellenverband, Herbert Rabl: "Wenn jemand eine Tankrechnung von über 100 Euro bezahlt, irgendwo an einer Tankstelle in Deutschland, dann zahlt er damit zwei große Blöcke. Das eine ist: Alles, was der Sprit kostet. Also: Gestehung, Raffinierung, Transport, die Leute an der Tankstelle. Und der zweite große Bereich ist die Steuerlast."