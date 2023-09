Die Spritpreise in Deutschland haben im September kräftig angezogen und teils die 2-Euro-Marke übersprungen.

In Leipzig kostete am Montagnachmittag ein Liter Super E10 um 1,95 Euro. Für Superbenzin wurden an einigen Tankstellen über 2,00 Euro verlangt, für Diesel im Schnitt 1,90 Euro.