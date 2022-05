Nach der Pandemie Was bleibt vom Homeoffice?

Bildrechte: MDR/Isabel Theis

In der Pandemie wurden fast alle, bei denen es möglich war, ins Homeoffice geschickt. Zur Überraschung vieler arbeiteten die meisten dort nicht weniger effektiv. Nun sind alle Corona-Auflagen aufgehoben. Müssen jetzt wieder alle ins Büro? Was bleibt in Zukunft vom Homeoffice?