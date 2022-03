In der Corona-Pandemie, sagt Lindemann, sei die Homeoffice-Pflicht auch nur möglich, weil die Nicht-Gefährdung von Menschenleben über den Interessen des Arbeitgebers stehe. Wer sich wegen der Spritpreise weigert, zur Arbeit zu kommen, riskiert seinen Job. Lindemann erklärt: "Dann würde ich für den Tag, an dem ich nicht komme oder überhaupt nicht komme, weil das so teuer ist, auch kein Arbeitsentgelt, keinen Lohn bekommen. Und wenn ich das dauerhaft durchziehen würde, würde ich eine Abmahnung bekommen und am Ende sogar die Kündigung riskieren."