Der Ifo-Index für den Osten wird monatlich vom Ifo-Institut erhoben, das seinen Sitz in München hat. Er basiert auf standardisierten Meldungen von rund 1.200 Unternehmen in ganz Ostdeutschland.

Unterdessen hat die hohe Inflation die sogenannten Reallöhne in Deutschland stark sinken lassen. Von Juli bis September waren Brutto-Monatsverdienste einschließlich Sonderzahlungen zwar um durchschnittlich 2,3 Prozent höher als im Vorjahresquartal. Die Verbraucherpreise stiegen im selben Zeitraum aber um 8,4 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt ebenfalls am Dienstag mit. Daraus errechnet sich ein statistischer Kaufkraftverlust von 5,7 Prozent.

Nach Angaben der Statistiker ist es das vierte Quartal in Folge mit Reallohn-Verlust. Die Teuerungsrate in Deutschland liegt aktuell mit 10,4 Prozent so hoch wie seit 1951 nicht mehr, weil Energie in der Folge des russischen Kriegs gegen die Ukraine deutlich teurer geworden ist. Auch Lebensmittel kosten inzwischen erheblich mehr.