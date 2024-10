Ifo-Institut Dresden kritisiert DGB-Rechnung zu Ost-West-Lohnlücke

Bildrechte: picture alliance / dpa | Arno Burgi

Der stellvertretende Leiter des Ifo-Instituts in Dresden, Joachim Ragnitz, sagte dem MDR, im Durchschnitt über alle Beschäftigten stimme diese Lohnlücke. Es gebe aber sehr große Unterschiede zwischen einzelnen Berufen und Branchen.



So bestehe etwa im öffentlichen Bereich gar keine Lohnlücke zwischen Ost und West mehr, in der Industrie betrage sie dafür 30 Prozent und in der Kleidungsindustrie liege sie sogar über 40 Prozent.