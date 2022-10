Bundesweit ist die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal trotz Russlands Krieg gegen die Ukraine und Energiekrise gewachsen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte, legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,3 Prozentpunkte zum Vorquartal zu. Die Wirtschaftsleistung wurde demnach vor allem von den privaten Konsumausgaben getragen. Das Wachstum von Juli bis September reichte aus, um die deutsche Wirtschaft wieder über das Vorkrisenniveau zu hieven.

Analysten hatten eher mit einem Schrumpfen des BIP gerechnet. "So viele Indikatoren zeigen, dass sich die Konjunktur seit Monaten deutlich verlangsamt, und jetzt sehen wir im dritten Quartal sogar eine Wachstumsbeschleunigung", erklärt Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg. Die Experten rechnen aber weiterhin im Winterhalbjahr mit einer Rezession – dass also die Wirtschaft mindestens zwei Quartale in Folge schrumpft.