Das Ifo-Institut rechnet im Winterhalbjahr für Ostdeutschland mit einer milden Rezession nahe an der Stagnation. Nach der am Mittwoch vorgestellten Konjunkturprognose liegt die Wirtschaftsleistung 2023 um 0,2 Prozent unter dem Vorjahresniveau (bundesweit: -0,1 Prozent). Für 2022 nehmen die Ökonomen ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes im Osten um 2,1 Prozent (Deutschland: 1,8) an.