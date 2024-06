3,9 Millionen Beschäftigte IG Metall will sieben Prozent mehr Lohn in Metall- und Elektroindustrie

17. Juni 2024, 14:01 Uhr

Die IG Metall will in der bevorstehenden Tarifrunde sieben Prozent mehr Lohn fordern. Es geht bundesweit 3,9 Millionen Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie. Die Arbeitgeber sehen hingegen keinen Spielraum für große Sprünge.