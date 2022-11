Entsprechende Signale gibt es aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Markus Sievert, Sprecher der sächsischen IG Metall, sagt, dass sich der Vorstand der IG Metall sich bereits dafür ausgesprochen habe, dass dieser Abschluss in allen Bezirken in Deutschland übernommen werden, also auch in Sachsen: "Die sächsischen Arbeitgeber haben sich auch bereits positiv geäußert. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass der auch in Sachsen übernommen wird. Unsere Gremien müssen aber noch zustimmen."