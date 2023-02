Alte Gasheizungen Immobilienbranche in Sorge vor Heizungsreform

Die Umstellung auf Erneuerbare Energien in Deutschland soll beschleunigt werden. Darin ist man sich einig in der Berliner Ampel-Koalition. Im Sommer vergangenen Jahres hatte sich der Koalitionsausschuss auf ein Konzeptpapier geeinigt, das strengere Regeln für neue und bestehende Heizungsanlagen vorsieht.

Beim Eigentümerverband "Haus und Grund" ist man davon überzeugt, dass viele Vorhaben des Papiers ihren Weg in den neuen Gesetzentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums gefunden haben.

Kai Warnecke, Präsident des Eigentümerverbands "Haus und Grund". Bildrechte: Haus und Grund Deutschland/Jens Oellermann

Präsident Kai Warnecke sagt, nach ihrem Kenntnisstand sei ein Gesetzentwurf in diesem Hause so gut wie fertig. Und das müsse er auch sein, denn er soll bereits im März von der Bundesregierung beschlossen werden. Man gehe daher davon aus, dass es in den kommenden Tagen einen Gesetzentwurf gebe, der das Licht der Welt erblicke.