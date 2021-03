Zusätzlich klagten viele Firmen über einen Mangel an Kartonverpackungen, sagt der Abteilungsleiter. Das liegt vermutlich am Boom des Versandhandels. Unterm Strich betreffen die Lieferprobleme nur einzelne Bereiche. So sieht es jedenfalls Thomas Horn, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Sachsen: "Uns sind keine flächendeckenden Probleme bekannt. Also es gibt sicher punktuell bei einzelnen Firmen Schwierigkeiten." Aber der Warenverkehr an sich funktioniere, sagt Horn: "Es gibt Grenzkontrollen, die dann mit dem Personal zusammenhängen, vielleicht zeitlich Verzögerungen, aber der eigentliche Warenverkehr ist nicht beeinträchtigt."