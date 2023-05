Chip-Herstellung Infineon beginnt mit Bau seiner neuen Chip-Fabrik in Dresden

Das Festzelt steht schon seit vergangener Woche. Der Chiphersteller Infineon lädt am Dienstag in Dresden zum Spatenstich für seine bislang größte Investition ein. Der Konzern will für fünf Milliarden Euro eine Fabrik für sogenannte Leistungschips bauen, die in Elektroautos, Ladesäulen oder Windrädern eingesetzt werden. Zum Spatenstich wird nicht nur Kanzler Olaf Scholz erwartet. Aus Brüssel will auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen anreisen.