Die Preise für Produkte und Dienstleistungen sind in diesem Monat in Deutschland so kräftig gestiegen wie lange nicht. Die Inflationsrate übersprang erstmals seit knapp 13 Jahren wieder die Drei-Prozent-Marke. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreis im Juli um 3,8 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt nach einer vorläufigen Berechnung mit.