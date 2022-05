Höhere Verbraucherpreise Inflation in Deutschland im Mai erneut gestiegen

Hauptinhalt

Die Inflation in Deutschland hat sich im Mai nochmals beschleunigt. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat erneut stark an. In Sachsen knackt sie sogar die Acht-Prozent-Marke. Experten rechnet mit einem allmählichen Abflauen der Inflation erst ab Jahresmitte.