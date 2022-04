Prof. Joachim Ragnitz: Der Gedanke ist zunächst verständlich. Aber wenn man jetzt hohe Lohnsteigerungen durchsetzen würde, besteht die Gefahr, dass man eine Lohn-Preis-Spirale in Gang setzt. Bei höheren Löhnen haben die Unternehmen höhere Kosten. Höhere Kosten verursachen wieder höhere Preise. Da würden die Preise also womöglich noch länger angehoben werden. Daher ist das sehr gefährlich. Deswegen wäre ich sehr vorsichtig mit hohen Lohnabschlüssen.

Prof. Joachim Ragnitz: Ich glaube nicht, dass es jetzt sinnvoll ist, unbedacht Geld auszugeben. Wenn man geplant hat, ein neues Auto zu kaufen, da macht es eventuell Sinn, einen solchen Kauf etwas vorzuziehen, wenn es überhaupt lieferbar ist. Das würde sich aber nur anbieten, wenn man so einen Kauf tatsächlich vorgesehen hat. Nur Geld auszugeben, weil man hofft, künftigen Preissteigerungsraten zu entgehen, das ist sicher nicht sinnvoll. Man muss damit rechnen, dass für private Haushalte die Strom- und Gasrechnungen im nächsten Jahr relativ hoch ausfallen werden. Einfach weil die heutigen Preissteigerungen noch gar nicht in den Haushalten angekommen sind. Viele werden im kommenden Jahr eine saftige Nachzahlung bekommen. Dafür braucht man Liquidität. Deswegen würde ich sagen, nicht das Geld rausschmeißen, um der Inflation zu entgehen, sondern lieber Reserven bilden. Alternativ könnte man natürlich jetzt seine Vorauszahlungen anpassen, damit man das im nächsten Jahr nicht so spürt.

Prof. Joachim Ragnitz: Ganz viel hängt davon ab, wie das mit dem Krieg in der Ukraine und weiteren Öl- und Gassanktionen weitergeht. Im schlimmsten Fall hätten wir das Problem, dass die Öl- und Gaspreise kurzfristig nochmal stark steigen. Aber durch all die Bemühungen, unabhängiger von Energiezulieferungen aus Russland zu werden, kann man davon ausgehen, dass mittelfristig die hohen Öl- und Gaspreise wieder zurückgehen werden. Nicht auf das Niveau, dass wir 2020 hatten, aber es wird wieder zurückgehen. Und wenn das der Fall ist, werden wir wieder Entlastung bekommen. Das ist die Hoffnung, die ich habe. Zum anderen haben all die Maßnahmen, unabhängiger von einzelnen Energielieferanten zu werden, die Chance, künftig nicht mehr so anfällig und erpressbar zu sein. So gesehen, ist das auch was Positives.