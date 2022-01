Preisentwicklung Inflation in Deutschland im Januar leicht zurückgegangen

Die Inflationsrate bleibt also weiter hoch – und auch Ökonomen erwarten erstmal keine schnelle durchgreifende Entspannung an der Preisfront. Haupttreiber seien weiterhin die gestiegenen Energiepreise, erklärte das Bundesamt. Zudem machen sich auch die Folgen von Lieferengpässen in vielen Wirtschaftsbereichen bemerkbar. Diese führten zu deutlichen Preissteigerungen für Unternehmen beim Einkauf von Ausgangsstoffen.