Ob damit die aktuelle Inflation aufgefangen werden kann, bleibt abzuwarten. Auch im kommenden Jahr rechnen Experten mit weiteren Preissteigerungen, wenngleich nicht in so hohem Maße wie in diesem Jahr. Außerdem beruhe die aktuelle Inflation auch auf Basiseffekten, wie der coronabedingten Senkung der Mehrwertsteuer ab dem 1.Juli 2020. Die Entwicklungen der Löhne in den Jahren vor der Pandemie haben, laut Dr. Sebastian Link (ifo-Zentrum für Makroökonomik und Befragungen) keinen Einfluss auf die aktuell hohe Inflation: "In den Jahren 2011 bis 2019, also zwischen der Finanzkrise und der Pandemie schwankten die Jahreswachstumsraten der effektiv gezahlten Löhne zwischen 2,2 Prozent und 3,5 Prozent. Damit stiegen die Löhne in der Regel stärker als die Verbraucherpreise. Allerdings waren diese Reallohnsteigerungen nicht 'zu gut', sondern standen vielmehr in Einklang mit der Entwicklung der steigenden Produktivität. Dies zeigt sich dadurch, dass die realen Lohnstückkosten in diesen Jahren relativ konstant waren."