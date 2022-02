Rosige Zeiten für die Landwirte also? Der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, Bernhard Krüsken, widerspricht. "Naja, das, was wir auf der Einnahmenseite verbuchen können, wird natürlich auf der Ausgabenseite mehr als aufgefressen. Das ist definitiv keine Bereicherungsveranstaltung für die Landwirtschaft, sondern das ist ein Stück weit Existenzsicherung." So seien die Produktionskosten für die Landwirte zuletzt in die Höhe geschnellt, unter anderem weil Sprit und Düngemittel deutlich teurer geworden sind.