Wirtschaftsprognose Ökonomen rechnen mit weiterhin erhöhter Inflation

Hauptinhalt

Bildrechte: Ralf Geißler

Die Inflationsrate für Dezember, die vom Statistischen Bundesamt bekanntgegeben wird, liegt laut einer Schätzung bei 5,3 Prozent. So viel teurer war das Leben also im Dezember im Vergleich zum Vorjahr. Viele Verbraucher spüren die Inflation an höheren Energiepreisen, aber auch im Supermarkt. Doch steckt in der offiziellen Zahl wirklich alles drin, was teurer geworden ist? Und auf welche Preissteigerungen müssen wir uns in Zukunft einstellen?