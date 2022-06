Solange in China Waren für die halbe Welt feststecken, solange Energie knapp bleibt, weil Europa bewusst auf russische Öl- und Gaslieferungen verzichtet, solange bleibt die Teuerung. Auch der haushaltspolitische Sprecher der FDP, Otto Fricke, räumt ein, dass die Möglichkeiten der Regierung begrenzt seien: "Wenn man sagen würde, wir versuchen, die Preise allgemein zu senken, indem wir zum Beispiel die Mehrwertsteuer senken, dann heißt das: In dem Moment, in dem die Steuer später wieder erhöht wird, ist die Inflation wieder da."