Der Ausbau der Infrastruktur zum Import des Flüssigerdgases LNG ("Liquefied Natural Gas") wurde seit dem Ausrufen der Alarmstufe des Notfallplans Gas schnell vorangetrieben. LNG-Terminals gibt es in Brunsbüttel und Wilhelmshaven an der Nordsee sowie in Mukran auf Rügen an der Ostsee. Weitere Terminals in Wilhelmshaven und Stade sind in Vorbereitung.