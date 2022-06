Tankrabatt und Neun-Euro-Ticket haben die hohe Inflation in Deutschland wohl etwas gedämpft. Im Juni stiegen die Verbraucherpreise voraussichtlich um 7,6 Prozent im Vorjahresvergleich. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mit. Im Mai hatte die Inflationsrate noch bei 7,9 Prozent gelegen.