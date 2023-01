Die deutsche Wirtschaftsleistung ist zum Jahresende hin leicht abgeflaut. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte, ging das Bruttoinlandsprodukt in den letzten drei Monaten im Vergleich zum Vorquartal um 0,2 Prozent zurück. Das Minus ergab sich demnach vor allem durch einen Rückgang der privaten Konsumausgaben.