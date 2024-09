Die Inflation in Deutschland ist auf den niedrigsten Stand seit rund dreieinhalb Jahren gefallen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag in einer ersten Schätzung mitteilte, lagen die Verbraucherpreise im September um 1,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Niedriger war die Teuerungsrate zuletzt im Februar 2021.