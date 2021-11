Markus Grabka vom Deutschen Institut der Wirtschaft in Berlin widerspricht dieser Darstellung. Die Berechnungen der ifo-Wissenschaftler hält er zwar für korrekt, nur müsse man bei der Betrachtung, wen die Inflation am stärksten trifft, nicht die Sparquoten und die Vermögen außer Acht lassen. So würden Haushalte aus dem unteren Einkommensdrittel de facto nichts sparen und hätten demzufolge auch kaum Möglichkeiten, steigende Preise zu kompensieren, z.B. in dem sie weniger sparen oder auf Erspartes zurückgreifen. Das reichere Einkommensdrittel aber könne genau das tun. Außerdem hat dieses Einkommensdrittel statistisch gesehen höhere Einkommenszuwächse, z.B. durch bessere, sprich gewinnbringendere Sparmöglichkeiten, z.B. durch Aktien oder Immobilien. "Klarer Verlierer der Inflation sind das untere Einkommensdrittel und die Mittelschicht", so Markus Grabka.