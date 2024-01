Bildrechte: picture-alliance/ZB/Jens Büttner

Inflation Preise sind 2023 um 5,9 Prozent gestiegen

04. Januar 2024, 16:30 Uhr

Nach fünf Rückgängen in Folge ist die Inflation in Deutschland im Dezember erstmals wieder gestiegen. Im Jahresdurchschnitt haben die Verbraucherpreise in Deutschland 2023 um 5,9 Prozent zugelegt.