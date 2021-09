Das Münchner Ifo-Institut geht davon aus, dass die Inflationsraten in den nächsten Monaten weiter steigen . Der Banken-Verband sieht als Ursache unter anderem die extrem niedrigen Ausgangspreise bei den Rohstoffen, Pandemie-bedingte Nachhol-Effekte sowie die vorübergehende Mehrwertsteuersenkung.

Inflationsraten von an die fünf Prozent gelten in diesem Jahr in Deutschland als möglich. Ökonomen werten den Anstieg der Teuerung aber nur als vorübergehendes Phänomen. Sie sehen derzeit nicht die erhöhte Gefahr einer langanhaltenden oder gar außer Kontrolle geratenen Preisspirale. Im kommenden Jahr dürfte sich die Teuerung nach ihrer Einschätzung wieder abschwächen. Die Angaben des Statistischen Bundesamts für September 2021 sind eine erste Schätzung, endgültige Ergebnisse werden Mitte Oktober veröffentlicht.