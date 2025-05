Im April 2025 haben in Sachsen 72 größere Unternehmen Insolvenz angemeldet, in Thüringen waren es 17, in Sachsen-Anhalt 41. Zuletzt seien in Sachsen-Anhalt mehr Firmen in die Pleite gerutscht als zur Wirtschaftskrise 2008, sagt Insolvenz-Experte Steffen Müller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH). Aber: Neuere Zahlen stimmen den Wirtschaftswissenschaftler optimistisch. Eine Besserung der Lage sei bereits in Sicht. "Wir hoffen, dass in den nächsten ein, zwei Monaten die Insolvenzzahlen wieder etwas sinken werden. Der April war hoffentlich jetzt eine Ausnahme. Unsere Frühindikatoren zeigen eher, dass es im Mai und Juni wieder ein bisschen nach unten gehen dürfte", erzählt er im MDR-Verbrauchermagazin Umschau.