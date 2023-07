Man sollte feste Arbeitszeiten vereinbaren und erfassen. Dazu gehört es auch, "Zeiten der Unerreichbarkeit" festzulegen. Sonst vermischt sich das Private mit dem Job zu sehr. Ich empfehle, solche Dinge in den Betriebsvereinbarungen festzuhalten.



Auch Tage in Präsenz, also in der Firma, sind ratsam. Da bieten sich Tage an, an denen gemeinsam an Ideen gearbeitet wird oder besonders viele Absprachen getroffen werden. Außerdem sind Wissenstransfers sowie die Einarbeitung neuer Kollegen in Präsenz am besten möglich. Niemand ersetzt die erfahrene Kollegin am Nebenschreibtisch, wenn man ein Problem mit einem Programm oder einem Vorgang hat. In diesem Punkt gibt es aber keine Patentlösungen, jedes Unternehmen muss seinen Weg finden, wie viele Präsenztage sinnvoll sind pro Woche oder Monat.



Eins ist aber klar: Wenn Mitarbeiter sich zu sehr daheim abkapseln, schwächt das nicht nur, wie schon oft beschrieben, die Kreativität. Der Zusammenhalt im Team kann darunter leiden und das wichtige Networken findet einfach nicht mehr so statt. Als in der Corona-Zeit nämlich vermehrt Frauen von Zuhause aus gearbeitet haben, wurden die auch weniger von ihren Chefinnen und Chefs gesehen. Im Zweifel ging dann die Beförderung an einen männlichen Kollegen, der nebenan im Büro saß.