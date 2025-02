In den Programmen zur Bundestagswahl kommt der Osten kaum noch vor, obwohl es viel um die wirtschaftliche Entwicklung geht. Union und AfD nehmen dabei überhaupt nicht Bezug auf den Osten, die anderen Parteien reißen ihn lediglich an, nur die Linken gehen tiefer darauf ein. Wir haben Reint Gropp gefragt, den Präsidenten des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH), ob es spezielle wirtschaftspolitische Ost-Programme heute noch braucht.

MDR AKTUELL: Bei MDRfragt halten 71 Prozent der Leute gezielte Ost-Wirtschaftsförderung weiter für nötig. Sehen Sie das als Ökonom auch so?

Reint Gropp: Ich würde da gern anders anfangen. Interessant im Zusammenhang mit den wirtschaftspolitischen Herausforderungen ist, dass in Ostdeutschland viele Probleme deutlich sichtbarer sind und fortgeschrittener. Offensichtliches Beispiel ist die Demographie, der Arbeitskräftemangel und auch die Probleme in der Rentenversicherung, die sind in Ostdeutschland schon viel sichtbarer und dringender als in Westdeutschland.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt Das zweite Thema ist die Gründer-Kultur und die Tatsache, dass die Wirtschaftsdynamik in Deutschland zu gering ist, um mit diesem sehr disruptiven Wandel umgehen zu können. Auch das ist in Ostdeutschland viel sichtbarer.



Insofern ist der Osten ein bisschen ein Laboratorium dafür, wo Westdeutschland noch hinkommt und was wir vielleicht verhindern müssen. Insofern halte ich Ostdeutschland für sehr lehrreich und wichtig für Politiker – sich das anzuschauen, um die Probleme aber gesamtdeutsch zu lösen. Ich bin nicht der Meinung, dass Ostdeutschland andere Lösungen braucht. Das sind eigentlich die gleichen, aber die Probleme sind in Ostdeutschland sehr viel klarer zu sehen.

Also keine Ost-Förderung mehr?

Ich bin nicht der Meinung, dass Ostdeutschland eine spezielle Förderung haben sollte, aus verschiedenen Gründen. Der eine ist, dass ich generell kein Fan zumindest von Einzelsubventionen an Unternehmen bin, weder in Ost- noch in Westdeutschland. Ich halte das für Unsinn.

Ich finde, dass Ostdeutschland raus aus der Opferrolle muss. Rein Gropp, Präsident des IWH

Wenn man jedoch meint, Forschung besser zu finanzieren und neue Einrichtungen oder Universitäten zu stärken, dann halte ich das für gut. Ich denke, dass da Ostdeutschland ein besonderer Fall ist, weil öffentliche Mittel hier noch knapper und Hochschulen noch schlechter finanziert sind als im Westen. Es gibt einfach weniger große Unternehmen und darum weniger private Forschung und Entwicklung. Das ist ein besonderer Fall, wo der Osten vielleicht proportional mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Aber sonst bin ich gegen eine besondere Aufmerksamkeit. Ich bin übrigens auch dafür, den Ost-Beauftragten abzuschaffen, weil ich einfach finde, dass Ostdeutschland raus aus der Opferrolle muss.

Hat weniger Osten in den Wahlprogrammen vielleicht auch mit gescheiterten Ansiedlungen wie bei Intel zu tun – oder damit, dass der Politik mittlerweile auch die Ideen ausgehen?