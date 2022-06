Tanken mit Wasserstoffperoxid

Für die Finalrunde hat eine Jury aus jeder Sparte die zwei Besten ausgewählt, sodass nun zehn Finalisten auf den Gesamtsieg hoffen. Zu ihnen gehört auch der Zwickauer Lukas Basan. Der Student tüftelt an Autos, die mit Wasserstoffperoxid fahren, einer Chemikalie, die man bislang vom Friseur als Bleichmittel kannte.

Dafür kommt aus dem Auspuff dann nur noch Sauerstoff und Wasser. Vorausgesetzt, man findet ausreichend Wasserstoffperoxid zum Tanken. "Das ist ungefähr so, wie die Beginnerzeit beim Verbrennungsmotor. Da gab es ja auch das Benzin nur in der Apotheke. Also dieses Wasserstoffperoxid wird relativ viel hergestellt, eben in der Chemieindustrie, sodass große Unternehmen da sehr viel auf Lager hätten. Unsere Vision ist es, dieses Wasserstoffperoxid künftig an der Tankstelle tanken zu können."

Als Prototyp baut Basan einen DeLorean um. Das Automodell wurde populär durch den Film "Zurück in die Zukunft", in dem es Marty McFly durch die Zeit trägt.

Bessere Verschlüsselung von Daten mit Hilfe von Quantenphysik

Zeitreisen hat Kevin Füchsel zwar nicht im Angebot. Der Jenaer verspricht aber einen Quantensprung in der IT-Sicherheit. Seine Firma Quantum Optics arbeitet an der Verschlüsselung von Daten: "Typischerweise werden im Moment dazu Algorithmen oder Mathematik verwendet. Und man kann sich ja vorstellen, für jede mathematische Funktion gibt es immer Umkehrfunktionen. Was dazu führt, dass bestimmte Algorithmen anfällig für Attacken sind. Bei uns ist es so, wir nutzen dazu Quantenphysik, um Schlüssel zu erzeugen. Die kann man nicht zurückrechnen. Das geht einfach nicht."