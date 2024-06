Bildrechte: picture alliance/dpa | Martin Schutt

IG-Metall-Forderung IWH: Lohnsteigerungen in der Metall- und Elektroindustrie umsetzbar

18. Juni 2024, 18:27 Uhr

Die IG Metall will für die Beschäftigten in der Metall- und Elektrobranche voraussichtlich sieben Prozent mehr Lohn. Kritik kam von der Arbeitgeberseite. Das Leibniz-Institut in Halle hielte die Forderung für vertretbar.