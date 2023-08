Achim Dercks: In den letzten Jahren sind tatsächlich sehr viele Menschen aus europäischen Nachbarländern nach Deutschland gekommen. Das war ein wichtiger Baustein für den starken Beschäftigungszuwachs, den wir jetzt über viele Jahre erlebt haben – sodass wir hier derzeit in Deutschland bei einer Rekordbeschäftigung sind. Aber in den europäischen Nachbarländern gibt es zwei Faktoren, die inzwischen bremsen.

Erstens ist die wirtschaftliche Situation auch dort in den vergangenen Jahren besser geworden, zweitens schlägt sich eigentlich flächendeckend die Demografie nieder. Der Fachkräftemangel ist daher keine Besonderheit Deutschlands. Viele unserer Nachbarn stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Das ist der Grund, warum Unternehmen immer mehr in Drittstaaten schauen, obwohl das natürlich mit größeren Herausforderungen verbunden ist. Nicht nur wegen der gesetzlichen Rahmenbedingungen, sondern auch, weil der Aufwand größer ist, als wenn sich jemand aus einem Nachbarland ins Flugzeug oder in den Zug setzt, um nach Deutschland zu kommen.

Achim Dercks ist Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK). Bildrechte: IMAGO / Mauersberger

Achim Dercks: Ein wichtiges Element der neuen Gesetzgebung ist, dass Menschen auch ohne in Deutschland anerkannte Qualifikation zu uns kommen können, wenn sie mindestens 40.000 Euro brutto oder mehr verdienen. Zugleich sind 40.000 Euro für manche Wirtschaftszweige wie Gastronomie und Einzelhandel als Einstiegsgehalt immer noch hoch. Leider können Unternehmen davon nur abweichen, wenn das in Tarifverträgen geregelt ist. Das gibt es jedoch gerade in kleineren und mittleren Unternehmen oft nicht. Dadurch ist die Anwendbarkeit dieser an sich guten Regelungen in der Praxis wahrscheinlich doch eingeschränkt. Darüber hinaus gibt es an vielen Stellen einzelne Verbesserungen, die ebenfalls richtig sind. Das Kernthema ist jetzt, dass ein gutes Gesetz noch nicht gleichbedeutend ist mit einer guten Umsetzung. Da machen wir uns dann doch noch größere Sorgen.