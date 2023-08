Die Jugenderwerbslosigkeit in Deutschland hat sich in den vergangenen 15 Jahren also nahezu halbiert und liegt deutlich unter dem EU-Durchschnitt. Am höchsten war sie in Griechenland mit 31,4 Prozent und in Spanien mit 29,8 Prozent. Als einen Grund dafür nannten die Statistiker die duale Ausbildung in Deutschland, die wegen ihres betrieblichen Teils als Erwerbstätigkeit gilt.